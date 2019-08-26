التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان بنسبة نجاح 89% لنظام 3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 89.13% لطلاب نظام الثلاث سنوات، و95% لطلاب نظام الخمس سنوات.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الثانى إلكترونيا على موقعها الرسمى خلال الساعات المقبلة، حيث يستطيع الطالب التعرف على نتيجته من خلال الدخول برقم الجلوس.
الجدير بالذكر أنه تقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبًا وطالبة، كما عقدت الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات؛ منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.
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