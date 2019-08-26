رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود سلسلة هايبر ماركت اللولو، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى مجموعة اللولو هايبر ماركت.
وتتضمن الاتفاقية إقامة 4 مراكز تسوق جديدة " هايبر ماركت" بقيمة 500 مليون دولار فى مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، ويصل مساحة الهايبر ماركت الواحد 40 ألف متر مربع.
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