شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود سلسلة هايبر ماركت اللولو، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى مجموعة اللولو هايبر ماركت.

وتتضمن الاتفاقية إقامة 4 مراكز تسوق جديدة " هايبر ماركت" بقيمة 500 مليون دولار فى مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، ويصل مساحة الهايبر ماركت الواحد 40 ألف متر مربع.