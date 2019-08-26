دافعت عن نفسها بسكين فطعنها به.. ضبط عاطل قتل مُسنة في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة قتل مُسنة داخل شقتها بحدائق القبة.
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، فتم العثور على سيدة 73 سنة وبعثرة في محتويات الشقة.
وكشفت التحريات وتفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بغرض سرقة الضحية بعدما علِم بسكنها بمفردها.
وأضافت التحريات أن المتهم نجح في دخول شقة الضحية أثناء نومها، وعندما استيقظت وجهت إليه "سكينًا" تضعها تحت وسادة نومها للدفاع عن نفسها، لكنه غافلها واختطف السكين وطعنها طعنة نافذة في الصدر أودت بحياتها وفرّ هاربًا.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام رجال المباحث، نافيًا سرقته أي شيء من منزل المجني عليها.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.
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