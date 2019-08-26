"خيانة حبيب ودماء ومواجهة".. محطات شهر ونصف في قضية "فتاة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بعد مرور نحو شهر ونصف على حبس فتاة العياط "أميرة. أ" 15 سنة، قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

ويرصد "الخليج 365" أبرز محطات القضية حتى إخلاء سبيلها في التقرير التالي:

جريمة قتل في صحراء العياط: 13 يوليو

في 13 يوليو الماضي، أقدمت أميرة على قتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها في صحراء العياط أثناء توصيلها، بأن سددت له أكثر من 14 طعنة.

وقالت الفتاة أمام رجال المباحث "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

حبس فتاة العياط: 15 يوليو

أمرت نيابة العياط في 15 يوليو بحبس طفلة العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

ودلت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.

كما أمرت بحبس حبيبها وصديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاونة المجني عليه في استدراج المتهمة للتعدي عليها جنسيًا.

أقوال فتاة العياط

قالت أميرة في التحقيقات إنها تعرّفت على حبيبها "وائل. م" من سنة وخرجت معه إلى حديقة الحيوان يوم الحادث حيث قابلت معه صديقه "إبراهيم" وبعد مرور 4 ساعات غادرت ثم اتصلت بوائل فوجدت المتهم "الأمير زهران" يرد عليها قائلًا: إنه عثر على هاتف حبيبها "تعالي خديه من العياط".

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وأضافت المتهمة أنها قابلت المتهم في قرية برنشت وأخبرها أنه سلّم الهاتف لحبيبها ويمكن توصيلها إلى الفيوم، وعند اقترابه من الصحراوي وصل إلى مدق جبلي حيث حاول اغتصابها، فغافلته واختطفت السكين وسددت إليه عدة طعنات وفرت هاربة.

وتابعت أنها قابلت اثنين يستقلان موتوسيكل فركبت معهما إلى أحد الأشخاص ساعدها في الاتصال بوالدها وسلمت نفسها لقسم شرطة العياط.

مفاجأة في القضية

قال أحمد مهران، محامي المتهم إنه التقرير المبدئي أثبت وجود آثار جلد أدمية في أظافر القتيل ليست للمتهمة "أميرة".

وقال "مهران"، في تصريحات لمصراوي، إن التقرير يشير إلى وجود جريمة قتل اشترك فيها آخرون مرجحا استخدام الفتاة كوسيلة لاستدراج الضحية إلى مكان العثور على الجثة، مشددا: "مهند شخصية قوية كل السواقين في الموقف بيعملوا له حساب لقوته البدنية".

مواجهة مع المتهمين

خلال جلسة تجديد حبسها قبل الأخيرة، واجهت أميرة المتهمين حبيبها وائل وصديقه إبراهيم أمام قاضي المعارضات، ولم ينكرا الاتهام الموجهة لهما باستدراجها لسائق الميكروباص المجني عليه ليواقعها جنسيًا.

وقالت الفتاة المتهمة للقاضى "كنت بأدافع عن شرفي فقتلته".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، وحدد جلسة 26 أغسطس لنظر أمر تجديد الحبس.

إخلاء سبيل فتاة العياط

قررت محكمة أكتوبر الكلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستأنفت النيابة العامة على قرار الحبس وسيتحدد له جلسة لاحقًا.