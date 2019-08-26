"أنا عايز أموت".. تفاصيل انتحار شاب داخل مستشفى الصدر بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل انتحار شاب داخل مستشفى الصدر بالعباسية خلال محاولة أهله إخضاعه للعلاج بعد تدهور صحته.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، إن المتوفى كان مدمنًا للمواد المخدرة وحالته النفسية سيئة، مضيفًا أنه بعد دخوله المستشفى وصعوده للدور الأول ظلَّ يردد عدة كلمات منها "أنا عايز أموت"، ثم قفز من الطابق الأول فأصيب على إثر ذلك بكسور وكدمات خطرة.
وتابع المصدر، أن الطاقم الطبي بالمستشفى حاول إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعلى الفور انتقل الرواد مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، إلى المستشفى لفحص الواقعة، وبسؤال أهلية المتوفى لم يتهموا أحدًا في الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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