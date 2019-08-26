تناول المخدرات احتفالًا بالإفراج.. وفاة مسجون بحجز مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: صرّحت نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة مسجون توفيّ داخل حجز مصر القديمة لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه. بدأت تفاصيل الواقعة بتحرير قسم شرطة مصر القديمة محضرًا بوفاة مسجون 22 سنة داخل الحجز نتيجة تناوله مواد مخدرة مُهرّبة احتفالًا بخروجه من السجن صباح يوم الحادث. مناظرة النيابة أظهرت عدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفى، ورجحت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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