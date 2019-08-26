النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل "طفلة العياط" في اتهامها بقتل سائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة العياط، بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، اليوم الاثنين، الاستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، القاضي بإخلاء سبيل "طفلة العياط" بكفالة 10 آلاف جنيه.

وتنتظر النيابة برئاسة المستشار نهاد أبو النصر رئيس نيابة الصف والعياط الكلية، ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات بشأن الاستئناف.

كانت محكمة أكتوبر الكلية، اليوم الإثنين، قررت إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شوكت زيان، وعضوية من المستشارين حسام نجيب ومحمد العناني، وعلاء سليم.

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تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ديوان القسم للإبلاغ عن جريمة قتل "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم.

حسب التحريات وأقوال الفتاة فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.

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