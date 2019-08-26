بعد مأساة "طفل الطالبية".. مباحث الجيزة تلاحق لصوص البالوعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أول رد فعل من أجهزة الأمن على واقعة "طفل الطالبية"، وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، رجال المباحث بتكثيف الدوريات الليلية بمختلف القطاعات، والتصدي للخارجين على القانون.

ولقي طفل مصرعه أمس الأحد، إثر سقوطه داخل بالوعة صرف بدون غطاء، أمام نادي الطالبية الرياضي، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

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توجيهات مساعد الوزير شملت ملاحقة التشكيلات العصابية المتورطة في وقائع سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأحال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، إذ أصدرت المحافظة بيانات صحافيًا كشفت فيه عن ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الجيزة الساعة التاسعة مساء الأحد، بسقوط الطفل "ياسين"، 4 سنوات ببالوعة صرف صحي أمام نادى الطالبية مما أدى لوفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين.