إخلاء سبيل "طفلة العياط" في اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة أكتوبر الكلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شوكت زيان، وعضوية المستشارين حسام نجيب ومحمد العناني، وعلاء سليم.

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تلقى اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، بلاغا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ديوان القسم للإبلاغ عن جريمة قتل: "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها.

وحسب التحريات وأقوال الفتاة، فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة، وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.