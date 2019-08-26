برلمانى: مشروع "رفيق مسن" ينهي معاناة كبار السن وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بكبار السن وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأكد أن مشروع "رفيق المسن" يعد على رأس تلك الجهود حيث يساهم في إبقاء المسن ضمن أسرته وتقديم الخدمات على أفضل صورة، وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين.

وأوضح مشهور أن أغلب الأسر ممن لديهم مسن أو مسنة، تعاني من صعوبة الوصول لمرافق له يكون لديه القدرة على التعامل الطبي والنفسي مع المسن، لكن مشروع "رفيق مسن" يحل هذه المشكلة تكريما للمسن على ما قدمه طوال حياته.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في إعداد وتأهيل جليس المسن من خلال تدريب شباب الخريجين من الجنسين على خدمة المسنين، كما يوفر فرص عمل لمئات الشباب.​