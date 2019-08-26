الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ٧

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز- أ ش أ: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم الاثنين بمدينة بياريتز الفرنسية.​

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