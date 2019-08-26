أخبار مصر | رئيس زراعة النواب: ملف تطوير منظومة الرى سيكون من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس زراعة النواب: ملف تطوير منظومة الرى سيكون من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى أصبح أمرا ضروريا، وذلك فى الوقت الذى تتجه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، من خلال استصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات.

وأضاف الشعيني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل استصلاح مزيد من الأراضى، فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويستوجب هذا الأمر تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، لتعظيم الاستفادة من المواد المائية المتاحة، وهذا ما يهدف إليه مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الأخير.

كما أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة وإستراتيجية لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية وفقا لجدول زمنى على أن يتم الالتزام بالتنفيذ لتوفير مقننات مائية، لتوجيه الاستفادة منها فى أراضى أخرى، فى ظل خطة الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية، مُؤكدًا أن ملف تطوير منظومة الرى سيكون من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير.