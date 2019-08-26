أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين بمركز التعليم المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين بمركز التعليم المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم ملتقى لتوظيف شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة 24 شركة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب، في مجلات السياحة، والمطاعم، والصيدلة والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والمقاولات، والمبيعات وخدمة العملاء.

وتبدأ فعاليات الملتقى الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 31 أغسطس بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ويتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل التي تقام على هامش الملتقى حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وبعض مهارات الحاسب الآلي.

وتحرص الوزارة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف تنفيذًا لسياستها العامة نحو المساعدة في حل مشكلة البطالة ومعالجتها من جذورها كأحد أولوياتها، كما تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص العمل الحقيقية المتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

