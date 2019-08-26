أخبار مصر | إجراء عمليات زراعة قوقعة لأول مرة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء عمليات زراعة قوقعة لأول مرة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل، عن إجراء عمليات زراعة القوقعة لأول مرة بمحافظة بورسعيد ضمن المنظومة الجديدة، وذلك خلال فترة التشغيل التجريبى.

وأشارت إلى استمرار استقبال المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة وفتح ملفات الأسرة فى 22 وحدة ومركز طبى تشمل؛ مركز على بن أبى طالب ووحدة الإسراء مركز مصطفى كامل، مركز القابوطى، وحدة بنك الإسكان، وحدة فاطمة الزهراء، وحدة المناخ 1، وحدة الكويت، وحدة المناخ 2، مركز العرب 1 وحدة العرب 2، مركز الحرفيين، وحدة بورفؤاد ثان، مركز بحر البقر القديمة، وحدة بحر البقر الجديدة، وحدة أم خلف، وحدة الجرابعة، مركز الجوهرة، وحدة عثمان بن عفان، وحده عمر بن الخطاب، وحدة الميسرة، ووحدة 5000.