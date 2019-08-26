أخبار مصر | وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يتفقدان الأعمال الجارية بمركز شباب الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يتفقدان الأعمال الجارية بمركز شباب الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد العصار وزير اﻹنتاج الحربي،اليوم سير الأعمال الإنشائية بمركز شباب الأسمرات، لمعاينة المركز علي أرض الواقع والوقوف علي ما تم إنجازه من إنشاءات للمشروع حتى الآن.

وقام وزير الشباب والرياضة ووزير الانتاج الحربي بجولة داخل المركز والذى يقام على مساحة ١١ فدان تقريبًا، حيث تفقدا الملعب الرئيسي والذي تم الانتهاء من انشائه، والملاعب الخماسية والتي يصل عددها الي ٤ ملاعب، والملعبين متعددي الأغراض، وملاعب كرة السلة والتي يصل عددها الي ٣ ملاعب، ومشاهدة آخر الأعمال الجارية بحمام السباحة الأوليمبي وحمام سباحة التدريب، وحمام سباحة الاطفال، بالإضافة الي القيام بجولة تفقدية للأعمال الجارية بالمسرح الروماني والمبنى الاجتماعي للمركز.

وأوضح "صبحي" أن الجولة تأتي في اطار المتابعة المستمرة لزيادة معدل الإنجاز بإنشاءات المركز، مشير إلى أن المركز سيعد صرحًاً ومتنفسًا للنشء والشباب والأسر فى منطقة حى الأسمرات ومنطقة المقطم،

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن المركز سيتيح فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتي ستعمل على تنمية واستثمار نشء وشباب المنطقة.