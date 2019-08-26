أخبار مصر | "الصحة" تشطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تشطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة خطابًا رسميا إلى نقابة صيادلة القاهرة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لبعض الصيادلة الصادر ضدهم أحكام قضائية.

وشمل الخطاب شطب حاتم رشدي السيد، صاحب سلاسل صيدليات رشدي، وشطب أحمد عصام راغب العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة لمدة عام وباقي الصيادلة الموجود أسماؤهم في الدعاوى القضائية أرقام 5214 و5213 لسنة 134 ق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة: إنه تم التقدم بطلب إلى وزارة الصحة لسحب تراخيص الصيدليات المسجلة بأسمائهم، وحتى الآن لم يتم سحب الرخصة، مؤكدا انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.