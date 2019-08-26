أخبار مصر | ندوة حول "مواجهة الفكر المتطرف" لـ 50 طالبا وافدا بمنظمة خريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة حول "مواجهة الفكر المتطرف" لـ 50 طالبا وافدا بمنظمة خريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ندوة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف" لعدد 50 طالبا وافدا، ألقاها د. حمدالله الصفتي مدير الشئون العلمية الثقافية بالمنظمة.

وأكد الصفتي أنه لا يوجد من بين مرشدي الجماعة من هو أزهري، وأن هذه الجماعة تخدم مصالحها الشخصية باسم الدين.

وتناول خلال الندوة توضيح عدة قضايا أخطأ في فهمها المتطرفون، وهى تعد من ركائز الإسلام مثل مفهوم الحاكمية ، الولاء والبراء، الهجرة ، الجهاد والخلافة ، ثم دار نقاش مع الطلاب تم فيه الرد على اسئلتهم واستفسارتهم حول هذه القضايا وتصحيح الخاطئ منها.

وعرض فيديو خلال المحاضرة يوضح تضارب أقوال الجماعة حول الافكار المتطرفة.