أخبار مصر | "دعم مصر" تطالب دول السبع باتخاذ قرارات حاسمة لمنع وصول التمويل للمليشيات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دعم مصر" تطالب دول السبع باتخاذ قرارات حاسمة لمنع وصول التمويل للمليشيات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأزمة الليبية خلال مشاركته بقمة "G7" بباريس، والتأكيد على أن الأراضي الليبية هي العمق الاستراتيجي لمصر، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إيقاف كل أشكال التعدي من هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي والشعب الليبي الشقيق.

وقال أبو هميلة، إنه يجب أن يقف المجتمع الدولي بما فيهم الدول السبع الكبري وراء حق الشعب الليبي في امتلاك أرضه وقراره وأن تكون السيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبي للجيش الليبي الوطني، ومواجهة الإرهابيين، وأن يكون القرار السياسي في يد القيادة الليبية وفي القلب منها مجلس النواب الليبى.

وطالب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، باتخاذ الدول السبع إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل المالي والمعدات العسكرية لهذه الميليشيات، موضحًا أن الأمن القومي الليبي يهم الدولة المصرية بالدرجة الأولى ولذلك جاءت كلمات الرئيس السيسي، حاسمة وتؤكد على أن مصر ستقف بجانب الشعب والجيش الليبي حتي يقضي على جحافل الإرهاب الأسود في ليبيا.