أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": كلمة الرئيس أمام قمة السبع الكبرى قوية وجامعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": كلمة الرئيس أمام قمة السبع الكبرى قوية وجامعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ألقاها خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث بصوت افريقيا وعبرت كلمته عن تطلعات الشعوب الإفريقية لتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وإرساء مبادئ الشراكة العادلة والمتواصلة بين دول العالم.

وأضاف خالد، أن لكلمة الرئيس أهمية كبيرة واستمع لها الجميع بإهتمام بالغ، مضيفا أن الرئيس بعث برسائل واضحة باللغة التي يفهمها المجتمع الدولي مشيرا الى أن الكلمة تمت صياغتها بعناية كبيرة، حيث وجه الرئيس السيسي رسائل قوية لدول بعينها في القمة حتى تكف أيديها عن ليبيا، معلنا موقف مصر الرافض لتقسيم ليبيا، كما أكد سيادته بوضوح على أهمية العمل لحل مشاكل القارة السمراء بجدية، بدلًا من استعراضها ومناقشتها فقط، مُضيفا أنه ليس من المعتاد عند انعقاد قمة السبعة الصناعية الكبرى، أن تدعو بشكل برتوكولي ومنتظم، رئيس الاتحاد الأفريقي، لذا فتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تخلو من تقدير الرئيس مانويل ماكرون لدور مصر في عدد من القضايا، على رأسها نجاح تجربة ااتحول الإقتصادي في مصر ومواجهة الإرهاب.

وأضاف خالد أنه لا توجد سفرية يسافرها الرئيس دون جدوى، بل يكون الأصل فيها فائدة اقتصادية تعود على مصر، مؤكدا أن مباحثات الرئيس الثنائية مع بعض زعماء الدول الصناعية الكبري، ستعود باستثمارات في مصر والقارة الافريقية.

