أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى.

وقالت منى، إنه تختفي رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية، مُشيرة إلى أن المرحلة المقبلة اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة، حيث أن الألعاب الأخرى غير كرة القدم تحتاج إلى دعاية أكثر واهتمام إعلامي بنجومها.

وأكدت انه يجب على وزارة الرياضة ضرورة الاهتمام بكل الألعاب وأبطالها، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لمراكز الشباب في المحافظات ورعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات، وشددت على أن فكرة هيمنة كرة القدم على أنواع الدعم يجب أن تتوقف، لأن التقدم الذي يحققه شباب مصر في الألعاب الأخرى هو من يستحق الدعم والتشجيع والاهتمام، وتابعت:"أكبر مثال على ذلك هو ما حققه منتخب اليد للناشئين بالفوز ببطولة العالم، حيث يعد فوز مصر بكأس العالم في كرة اليد إنجاز عظيم، جاء بعد اخفاقات وأداء هزيل لمنتخب كرة القدم، آخرها الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا".