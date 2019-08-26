أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تداول مبيدات زراعية محظورة دوليًا بالأسواق المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تداول مبيدات زراعية محظورة دوليًا بالأسواق المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول وجود مبيدات زراعية محظورة دوليًا يتم تداولها داخل الأسواق المصرية.

وقالت الشبراوي في طلبها: "مصر نتيجة ضعف الرقابة وغياب دور الجهات المعنية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة أصبحت سوقًا لمافيا تجار المبيدات المهربة، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من 100 نوع من المبيدات المحظورة تُباع بالأسواق في مختلف المحافظات"، ولفتت إلى أن هناك تقرير صُدر حديثًا من جانب لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، يتضمن أرقامًا كارثية، حيث أوضح أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التي تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محال، منها المرخصة 4907، وغير المرخصة 5495، وتحت الترخيص 5952، عدد محاضر بلغت 336 محضرًا.

وشددت النائئبة البرلمانية، على أن الأمر يحتاج إلى تدخل حاسم وفوري، لاسيما أن الأمر يتعلق بصحة المصريين، وبالتالي لابد من شن حملات مكثفة على مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وضبط المبيدات المقلدة والمضروبة والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق.