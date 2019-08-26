أخبار مصر | فرج عامر: وصف "ترامب" للرئيس السيسي بـ "العظيم" دليل على قوة ومكانة مصر عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: وصف "ترامب" للرئيس السيسي بـ "العظيم" دليل على قوة ومكانة مصر عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه بموقع "تويتر" مُشيدًا باللقاء الثنائى الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليًا فى مدينة بياريتز فى فرنسا ووصفه بـ "العظيم" دليل قاطع على قوة ومكانة مصر المرموقة عالميًا.

وأشاد "عامر"، بتأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة وأشادته بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابى متواصل خلال إدارة الرئيس "ترامب" وحرص مصر على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فى ضوء تعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة وخطورتها

واكد المهندس محمد فرج عامر، أن تقدير الرئيس الأمريكى لمصر ولشخص الرئيس السيسي، وما حققته مصر من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة انما هو دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.