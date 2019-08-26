أخبار مصر | برلمانية تتقدم باقتراح لوزير التعليم لاستبدال الزي المدرسي بزي مموه عسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم باقتراح لوزير التعليم لاستبدال الزي المدرسي بزي مموه عسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم، لاستبدال الزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الإبتدائية، بزّي مموّه شبيهًا لزيّ العسكري الذي يرتديه أبناء مصر البواسل في القوات المسلحة.

وأكدت "فهيم"، على أهمية تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والإنتماء اليه في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا متسقبلًا نواه لقيادة بلادهم والانطلاق بها،و ضرورة تربية أبنائنا على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية والتصدي لكافة محاولات استهداف الهوية الوطنية وطمس معالمها وتشويهها وتزييف وعي النشئ، معتبرة أن الولاء للأوطان عملية تراكمية لا تتكون بين عشية وضحاها، كما أن ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، مسؤولية مجتمع، في ظل عالم يعيش أجواء ملتهبة ومضطربة.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر، منوهة إلى أن تربية ابنائنا الطلاب على حب الوطن، هدف استراتيجي، يجب أن نعمل عليه، الأمر الي سيساهم في خلق أجيال ترسخ فيها روح الولاء والانتماء