أخبار مصر | الآثار توضح الحقيقة وراء صور طفح المياه الجوفية بجامع أحمد بن طولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار توضح الحقيقة وراء صور طفح المياه الجوفية بجامع أحمد بن طولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار، في بيان لها منذ قليل، أن عدد من الصور التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر أحد المساجد الأثرية وبه طفح للمياه الجوفية، حيث ادعت أنها من جامع أحمد ابن طولون الاثري بمنطقة السيدة زينب.

ومن ناحيته أكد عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الصور لا تخص جامع ابن طولون بل هي خندق مدرسة "صرغتمش" بمنطقة السيدة زينب، وهي صور قديمة تم التقاطها للخندق منذ عامين أثناء فترة انسداد بالوعات صرف المياه والتي تم التعامل معها وصيانتها من قبل الحي ومحافظة القاهرة.

وحصلت الخليج 365 على عدد من الصور ترصد عمليات تنظيف الخندق، وصور لإتمام عمليات تنظيف وتفريغ المياه منه.

حيث أشار الدباح إلى أن منطقة جنوب آثار القاهرة بقيادة الدكتور محمد رشاد قامت بأعمال تنظيف الخندق على أكمل وجه، وهو الآن نظيف تمامًا -على حد قوله- من أية مخلفات أو ارتفاع لمنسوب المياه حيث تقوم منطقة آثار جنوب القاهرة بالمتابعة المستمرة للخندق والتأكد دائمًا من نظافته وتصفيه من المياه أولًا بأول.