مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النيابة العامة، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

والمتهمون المحبوسون بالقضية كل من: أحمد عبدالرحيم، ورجب السيد، وعلي إبراهيم، ويوسف غنيم، وأحمد علي، وأحمد مصطفى، ومحمد مصيلحي، ومحمد السيد.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.