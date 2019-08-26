مصر | ضبط عنصريين إجراميين بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصريين إجراميين بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وضبط بحوزتهما 1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و11905 قرص وأمبول لأدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر، و3 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.