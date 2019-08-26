مصر | مجلس الدولة: المحكمة التأديبية وحدها المسئولة في النظر لتظلمات الموظفين من النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: المحكمة التأديبية وحدها المسئولة في النظر لتظلمات الموظفين من النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أحقية الموظفين المعاقبين من النيابة الإدارية اللجوء إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وأن قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس الهيئة منعدمة ولا يجوز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات.

وأشارت أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة المنوفية والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها، أو الحفظ، للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره.

وشددت الفتوى بعدم التزام محافظ المنوفية بإصدار أى قرارات لتنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15 4 2017، وذلك كله على التفصيل السابق.

وذكرت الفتوى أنها اطلعت على كتاب اللواء القائم بأعمال محافظ المنوفية رقم (261) المؤرخ الموجه إلى المستشار رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي عن الجهة المختصة قانونًا بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (429) لسنة 2015 والجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظة حال سحب أو إلغاء أو بطلان قرار الجزاء الصادر عن لجان التأديب من مفوض الدولة أو المحكمة التأديبية، ومدى جواز تنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15 4 2017 بعد سحبه من المستشار مفوض الدولة.

تابعت الفتوى أن الوقائع حسبما تبين من الأوراق أنه عرض على محافظ المنوفية كتاب النيابة الإدارية (نيابة شبين الكوم- القسم الثانى) الذي يفيد بأن بعض الموظفين الصادر بشأنهم قرارات جزاء عن لجان التأديب المختصة بالنيابة الإدارية، ومنهم حمدى دياب السيد، مدير الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم، ومصطفى حسن نور الدين، مدير التنظيم بالحى ذاته، يقدمون تظلماتهم من هذه القرارات إلى الجهات الإدارية التابعين لها، ويقوم المستشار مفوض الدولة في هذه الجهات بفحصها ثم يصدر قرارًا من الجهة الإدارية بسحبها، وهو الأمر الذي يترتب عليه الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية أوكل إليها الدستور والقانون مكافحة الفساد وتوقيع الجزاءات التأديبية.

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