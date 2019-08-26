مصر | المشدد 5 سنوات لعاطلين لسرقتهما شقة مهندس بالإكراه في المطرية

وتعود البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من "حامد ا مهندس، بأنه فوجئ بشخصين أحدهما يرتدي قناعا على وجهه يطرق على باب شقته في وقت متأخر من الليل، وما أن فتح لهما الباب حتى طرحاه أرضا، وقاما بكتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة بأحد، ثم سرقا مصوغات زوجته، ومبلغ مالي وفرا هاربين.

وبجمع التحريات اللازمة تم التوصل إلى مرتكبى واقعة السرقة وتبين أنهما كل من "إسماعيل.م" عاطل، و"فايز ا"، عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما.

وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق