مصر | المشدد 5 سنوات لعاطلين لسرقتهما شقة مهندس بالإكراه في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لعاطلين لسرقتهما شقة مهندس بالإكراه في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حكمت محكمة جنايات القاهرة بالأميرية، بحبس عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة شقة مهندس بالإكراه في المطرية.
وتعود البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من "حامد ا مهندس، بأنه فوجئ بشخصين أحدهما يرتدي قناعا على وجهه يطرق على باب شقته في وقت متأخر من الليل، وما أن فتح لهما الباب حتى طرحاه أرضا، وقاما بكتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة بأحد، ثم سرقا مصوغات زوجته، ومبلغ مالي وفرا هاربين.
وبجمع التحريات اللازمة تم التوصل إلى مرتكبى واقعة السرقة وتبين أنهما كل من "إسماعيل.م" عاطل، و"فايز ا"، عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما.
وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق