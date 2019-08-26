مصر | بـ"70 متر كابلات تليفونات".. سقوط 3 لصوص لسرقتهم شركة محمول شهيرة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"70 متر كابلات تليفونات".. سقوط 3 لصوص لسرقتهم شركة محمول شهيرة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط فني هندسة بشركة شهيرة للمحمول وعاطل وسائق حال استقلالهم سيارة ملاكي وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة لشركة المحمول ومبلغ مالي 10200 جنيه وسلاح أبيض "سكين" وجنزير حديدي.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري ـ دائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.
وأضاف الأول أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.