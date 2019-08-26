مصر | بـ"70 متر كابلات تليفونات".. سقوط 3 لصوص لسرقتهم شركة محمول شهيرة بالسلام

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري ـ دائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

وأضاف الأول أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.