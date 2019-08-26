مصر | ضبط هارب من غرامات بمليون و400 ألف جنيه في الساحل

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، هارب من تسديد غرامات بمليون و400 ألف جنيه في منطقة الساحل.

وتمكن المقدم قدري الغرباوي، رئيس مباحث الساحل، والرواد أحمد الشاهد، وطارق مدحت، ومحمد مصطفى، وسعد محمد ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ع.ع"، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14184 5761 لسنة 2012م الساحل مباني، بإجمالي غرامة مالية مستحقة بلغت مليون وأربعمائة واثني عشر وستمائة وأربعون جنيها 1.412.640 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم الساحل، إلى النيابة العامة.