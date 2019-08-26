مصر | ضبط صاحبي ورشة لتصنيعهما المصوغات غير المدموغة والمقلدة بالجمالية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحبي ورشة لتصنيعهما المصوغات غير المدموغة والمقلدة بالجمالية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على صاحبي ورشة مجوهرات بالجمالية لاتهامهما بتصنيع المصوغات غير مدموغة ومقلدة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وردت معلومات إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أن صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية فى حارة اليهود بالجمالية وشريك بذات الورشة لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من الورشة عملهما مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة.

وعثر داخل الورشة على 5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية وجميعها مدموغة بأختام مقلدة وعدد 65 قلم حديدي مقلد (تستخدم فى تقليد الدمغات ) و2 مكبس حديدي وأدوات تصنيع وميزان كهربائي حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.