مصر | ضبط صاحبي ورشة لتصنيعهما المصوغات غير المدموغة والمقلدة بالجمالية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحبي ورشة لتصنيعهما المصوغات غير المدموغة والمقلدة بالجمالية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وردت معلومات إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أن صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية فى حارة اليهود بالجمالية وشريك بذات الورشة لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من الورشة عملهما مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة.
وعثر داخل الورشة على 5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية وجميعها مدموغة بأختام مقلدة وعدد 65 قلم حديدي مقلد (تستخدم فى تقليد الدمغات ) و2 مكبس حديدي وأدوات تصنيع وميزان كهربائي حساس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.