مصر | بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية".. مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة التشكيلات العصابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية".. مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة التشكيلات العصابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الدوريات الليلية، والاقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، بمختلف قطاعات المحافظة، والتصدي للخارجين عن القانون، وملاحقة التشكيلات العصابية المتورطة في وقائع سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وجاءت توجيهات مدير أمن الجيزة بعد واقعة "طفل الطالبية" مساء أمس الأحد.

وكان لقى طفل عمره 6 سنوات مصرعه إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بدون غطاء أمام نادي الطالبية الرياضي مساء أمس الأحد، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل بعد مرور أكثر من ساعة على سقوطه.

كما أحال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، بعدما أصدرت المحافظة بيانات صحفية كشفت فيه عن ملابسات الواقعة.

وورد بلاغا لغرفة عمليات محافظة الجيزة الساعة التاسعة مساء الأحد بسقوط الطفل "ياسين"، 4 سنوات ببالوعة صرف صحى أمام نادى الطالبية مما أدى إلى وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين.