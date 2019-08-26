مصر | 22 سبتمبر.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ"أحداث الموسكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 سبتمبر.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ"أحداث الموسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الموسكي" لجلسة 22 سبتمبر المقبل لإعلان المتهمين في محبسهم.

كما قررت المحكمة تكليف النيابة بإخطار مدير قطاع السجون عن عدم إحضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم إحضارهم ونقل المتهمين إلى ليمان طره للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.

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صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى " أحمد مختار حسين " وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.

وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة.