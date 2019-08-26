مصر | قرار عاجل من المحكمة في إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة في إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013 لجلسة 22 سبتمبر المقبل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم.

وكما قررت المحكمة إعلان المتهمين في محبسهم وتكليف النيابة بإخطار مدير قطاع السجون عن عدم إحضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم إحضارهم ونقل المتهمين إلى ليمان طرة للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.