مصر | "سرقوا مخزن زجاج".. تجديد حبس عاطلين في الوايلي 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقوا مخزن زجاج".. تجديد حبس عاطلين في الوايلي 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مخزن زجاج.

وكشفت تحقيقات النيابة أن قسم شرطة الوايلى تلقى بلاغًا من صاحب مخزن زجاج يفيد باكتشافه سرقة 4 مفصلات، 66 مفصلة كالون، شنيور، من داخل المخزن ملكه، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عتلة حديدية.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتوالت النيابة للتحقيق.