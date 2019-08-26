مصر | محامية "فتاة العياط" تكشف حقيقة العثور على شريحة هاتف بحوزة المتهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامية "فتاة العياط" تكشف حقيقة العثور على شريحة هاتف بحوزة المتهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت "دينا المقدم" محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، مفاجئة حول شريحة الهاتف التي وجدت بداخل ملابس الفتاة "أميرة أحمد"، أن الشريحة كانت بحوزتها من بداية التحقيقات وتم التحفظ عليها، وليس حسب ما نشر على بعض المواقع الإخبارية أنها تم العثور عليها في هذة الأيام.

وأضافت المحامية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشريحة كانت لدى الفتاة "أميرة" وتم من خلالها الاتصال بوالدها في بداية التحقيقات للاطمئنان، مضيفة أن ما نشر حول ضبط المكالمة على شريحة الهاتف، والتي تمت بين الفتاة وأحد المتهمين ويدعى "وائل" التي كانت حوالي ساعة ونصف، كانت قبل الواقعة وأنها أمر طبيعيًا لأنها تربطهما علاقة عاطفية، وهو الذي استدرجها من الفيوم للقاهرة.

وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي

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وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، 7 أغسطس الماضي، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت المحكمة، في وقت سابق حبس صديقي المجني عليه ويدعو "وائل" و"إبراهيم براح"، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها من الفيوم، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من فتاة العياط وهي طالبة في العقد الثاني من عمرها، تفيد قيامها بقتل سائق سيارة ميكروباص ويدعى الأمير فهد والشهير بمهند حاول التعدي عليها جنسيًا بدائرة القسم، وسددت له عدة طعنات، بعدما حاول استدرجها بهدف استلام هاتف حبيبها ويدعى "وائل"وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين صحة ما جاء على لسان فتاة العياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.