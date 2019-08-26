شكرا لقرائتكم خبر عن تقنين أوضاع مدرسة للمعاقين وسكن للراهبات بالكنيسة الأرثوذكسية بطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الإثنين، ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية بطرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين أوضاع مساحتى أرض مقام عليهما حضانة ومدرسة لتدريب وتأهيل المعاقين على مساحة 1208 متر مربع، والأخرى سكن للراهبات على مساحة 348 متر مربع. جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أراضي وضع اليد، وتحصيل مستحقات الدولة.

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