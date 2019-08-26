شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: وضع حجر الأساس لمترو الأنفاق خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه من المقرر وضع حجر الأساس لمشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية خلال شهرين.

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وأضاف محافظ الإسكندرية خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي نظمه مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لـ«فيروس سي»، أنه جرى الانتهاء من مراجعة التصميمات الهندسية لمترو أنفاق الإسكندرية، فيما من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة العقود الخاصة بالمشروع لتوقيعها.

وأوضح المحافظ أن المشروع يربط مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة تمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غرب المحافظة وذلك في خطوة هامة ونقلة نوعية في تطوير وسائل النقل بالثغر.

وخلال الاحتفال تم استعراض نتائج مبادرة رئاسة الجمهورية «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تقديم محاضرة عن «دور التثقيف الصحي في الحملة»، ومحاضرة أخرى بعنوان «نحو كبد آمن»، فيما كرم الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أبرز القائمين على الحملة بالإسكندرية تقديراً لجهودهم المبذولة لخدمة المبادرة والعمل على تنفيذها على أكمل وجه.