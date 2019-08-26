شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي ماكرون على هامش اجتماعات «مجموعة الـ7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم الإثنين بمدينة بياريتز الفرنسية.

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