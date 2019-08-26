شكرا لقرائتكم خبر عن «ساويرس» يتعهد بمعاملة لائقة للصحفيين في مهرجان الجونة بعد حادثة هند موسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إنه «لا يمكن التعهد بتجنب حوادث الطرق خلال مهرجان الجونة السينمائي، لكنني أتعهد بمعاملة لائقة للصحفيين في الجولة الثالثة». وتقام الجولة الثالثة للمهرجان من يوم ١٩ سبتمبر وحتى ٢٧ من الشهر ذاته. وكانت الصحفية هند موسى توفيت أثناء عودتها من المهرجان بالجونة، إثر تعرض السيارات المخصصة من قبل إدارة المهرجان لحادثة على الطريق.

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