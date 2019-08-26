شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث الموسكي» لـ22 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الموسكي» لجلسة 22 سبتمبر لإعلان المتهمين وإحضارهم من محبسهم، وتكليف النيابة العامة بإخطار مدير قطاع السجون لمعرفة المتسبب في عدم إحضارهم، كما قررت المحكمة إيداعهم بليمان طره بالقرب من مكان المحاكمة لسرعة الفصل في القضية.

صدر برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة وإحداث الشغب والاعتداء على موظف عام أثناء تأديه عمله ومنعه من ممارسة عمله.