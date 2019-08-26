شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «أحداث ماسبيرو الثانية» إلى 22 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية» والتى وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، لإعلان المتهمين وإحضارهم من محبسهم، وتكليف النيابة العامة بإخطار مدير قطاع السجون لمعرفة المتسبب في عدم إحضارهم.

كما قررت المحكمة إيداع المتهمين ليمان طره بالقرب من مكان المحاكمة، لسرعة الفصل في القضية. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام».