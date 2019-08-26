شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تدعم التواصل بين السينما المصرية والأمريكية عبر فيلم اندبيندت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن مشاركتها هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي، كما تنضم له هذا العام أيضًا مؤسسة فيلم اندبيندت بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين السينما المصرية والأمريكية.

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وقالت دورثي شيا، نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة: «تشرفت السفارة الأمريكية بشراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي منذ عام 2017«»، مضيفة: «توفر هذه المهرجانات منصة رائعة للفنانيين، لاستكشاف أفكار جديدة ولتشجيع الحوار وتعزيز الروابط الفنية والتجارية، ويأتي المهرجان هذا العام لمواصلة البناء على ذلك النجاح ويسلط الضوء على إبداع السينما العربية وتوسعها العالمي».

ويتضمن الدعم الأمريكي لمهرجان الجونة هذا العام، خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، إقامة حلقة نقاش مع كبار صناع السينما وكبار المنتجين الأمريكيين، إلى جانب مشاركة 12 كاتبًا ومخرجًا مصريًا في ورشة عمل لتطوير كتابة السيناريو للسينما الرواية لمدة 3 أيام، بقيادة خبراء أمريكيين، كما تقوم السفارة الأمريكية برعاية حفل روائع هوليود لأوركسترا القاهرة السيمفوني خلال ليلة السينما في حفلة يوم الأربعاء، 25 سبتمبر.

وتمنح السفارة الأمريكية ومؤسسة فيلم اندبيندت جائزتين تبلغ قيمة كل منهما 15 ألف دولار من خلال منصة سبرنج بورد التابعة لمهرجان الجونة، وتشمل جائزة جوانز السببريت في لوس أنجلوس لكاتب سينمائي مصري، وجائزة منتدى فيلم اندبيندت في لوس أنجلوس لمنتج إبداعي مصري، وسيشارك رئيس فيلم اندبندت كوش ويلش كعضو لجنة تحكيم في المسابق لاختيار الفائزين.