شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوزع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويًكرم «المثاليين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الإثنين، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة محافظة الإسماعيلية بمقر مركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتوزيع20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تكريم 13 عاملا مثالياً بمنحهم جوائز مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما قام الوزير يرافقه المحافظ اللواء حمدي عثمان بمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة «جيد تكساتيل»، كما شهد حفل تخريج الدفعة الأولي من المتدربين على مهنة «جليس مسن» وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوي العاملة، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب على مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وفي كلمته قبل توزيع شهادات التخرج، أكد الوزير أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكافة أعمال القوى العاملة في كافة النواحي العملية التي تختص بها، والوصول إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه يكون ممكنًا تنفيذه على أرض الواقع.