شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يطالب بعدم اختصار «الجونة السينمائي» في فساتين النجمات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس نجيب ساويرس، أن مهرجان الجونة وُلد ناجحًا منذ دورته الأولى، وحقق خطوات كبيرة. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، اليوم الاثنين، إنه حضر مهرجان كان في مايو الماضي، وكانت الناس تتحدث عن «الجونة السينمائي» وكأنه يقام منذ 30 عامًا.
وأضاف أن الصورة الأمنية تطغى على مهرجان كان، وفي المقابل يشعر الضيف الأجنبي بالكرم المصري في الجونة. وطالب «ساويرس» وسائل الإعلام عدم اختصار المهرجان في فساتين النجمات.
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