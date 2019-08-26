شكرا لقرائتكم خبر عن مد تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة حتى 28 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لغير المستحقين من دعم البطاقات حتى يوم 28 أغسطس الجارى من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، ووجهت وزارة التموين مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مد تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة حتى 28 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.