شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل المستشار الثقافى والسياحى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة "شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر، فى إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات .

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث التعاون فى مجالات النظافة وتكنولوجيا معالجة القمامة واستخداماتها فى توليد الكهرباء والحفاظ على البيئة حيث تم الاتفاق على دعوه عدد من مسئولى الشركات الصينية العاملة فى ذلك المجال للاستماع الى أرائهم ومقترحاتهم وسبل التعاون معهم فى تلك المنظومة والتى تولي المحافظة اهتماماً كبيراً بها.

وأضاف أن المحافظة تبحث الاستفادة بعدد من الخبرات الدولية فى مجال الاستفادة من المخلفات وتحقيق عائد مادى منها.

وقدم المستشار الثقافى والسياحى الصينى الشكر لمحافظ الجيزة لحرصه على تطوير وتجميل البيئة المحيطة بالمركز الثقافى وتذليل اى عقبات تواجه المركز مؤكداً على امتنانه الشديد للمجهودات التى تبذلها المحافظة وحبه وتقديره للشعب المصرى.

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ووجه المستشار الثقافى الصينى الدعوه لمحافظ الجيزة لحضور الاحتفالية التى سينظمها المركز الثقافى بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية باعتبارها ذكرى هامة للشعب الصينى.

من جانبه رحب محافظ الجيزة بحضور احتفالية الذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية مؤكداً على الحب الذى يكنه الشعب المصرى للشعب الصينى متمنياً زيادة التعاون مستقبلاً.