شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبحث مع هواوى تطوير مراكز التحكم ضمن خطة التحول للشبكة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لى Michael Li الرئيس الإقليمى للقطاع الموسسى لشركة هواوى على هامش زيارته لمصر بشركة هواوى والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة، بحضور عدد من قيادات القطاع.

ورحب وزير الكهرباء فى بداية اللقاء بزيارة وفد هواوى شمال أفريقيا وهواوى مصر معربا عن إعجابه بالمكانة المتميزة التى وصلت بها هواوى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدا بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وعدد من الشركات الصينية.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة، مؤكدا اهتمامه بالتعاون مع شركة هواواى فى عدد من المشروعات التى تهم القطاع ومن بينها تطوير مراكز التحكم طبقًا لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

وقدم مايكل لى Michael Li الرئيس الإقليمى للقطاع الموسسى لشركة هواوى عرض تقديمى تضمن أنشطة الشركة على مستوى العالم والتكنولوجيات الحديثة المتصلة بالشبكة الذكية والتطبيقات الحديثة فى مجال الكهرباء ومجالات التدريب المختلفة منها ما تم تقديمه إلى عدد من الكوادر البشرية بشركات توزيع الكهرباء المختلفة،

كما تضمن العرض أيضًا بعض المقترحات التكنولوجية الحديثة الممكن تطبيقها فى خطة القطاع فى التحول إلى الشبكة الذكية، مبديا اعجابه بالتطور السريع والملحوظ فى مشروعات الوزارة وبناء بنية قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدًا أن أهم عوامل تحقيق النجاح لهذه الاستراتيجة هى تدريب كفاءات تستطيع تنفيذ هذا المشروع القومى وهو ما قامت به هواوى فى خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومى لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

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وأعرب عن امتنانه من حصول الفريق المصرى على المرتبة الثانية فى مسابقة هواوى العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض لى تقريرًا عن نتائج أعمال هواوى العالمية فى النصف الأول من عام 2019، وقصص نجاح هواوى فى مجال الطاقة عالميًا وإقليمياٌ، وأبدى رغبته الشديدة فى خلق قصص نجاح مماثلة فى مصر، ذلك لأن مصر هى شريك إستراتيجى لشركة هواوى وبواباتها لمنطقة شمال أفريقيا.

وقد أبدى وزير الكهرباء رغبته فى معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذه المشاريع.

كما استعرض لى مشاريع هواوى الحالية والمستقبلية الخاصة بقطاع الكهرباء فى مصر وأبدى التزام شركة هواوى بتقديم الأحدث والأفضل لخدمة هذا القطاع.

وفى نهاية اللقاء قدم لى مقترحًا يتضمن أنسب الحلول فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال.