شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 13 % من المواليد عن 4 شهور يرضعون طبيعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفائدتها للأم والطفل على السواء ما دعاها إلى توجيه الأمهات إلى الحرص على الرضاعة الطبيعية للأطفال والبعد قدر الإمكان عن الألبان الصناعية .

وقالت مستشار وزير الصحة لليوم السابع ، إن العالم يحتفل حاليا بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية نظرا لأهميتها فى وقاية الأطفال من الوفاة وكذلك حماية الأمهات من الإصابة بسرطان المبيض والثدى، مضيفة أن التوعية بأهمية الرضاعة يجب أن تبدأ من سن مبكر وليس بعد الولادة.

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وأضافت ريهام غلاب أن التوعية بالرضاعة الطبيعة تحمى من الإصابة بالسمنة فى الوقت الذى يعانى أكثر من 75 % من المصريين من السمنة والسمنة المفرطة وفقا لنتائج مسح 100 مليون صحة بينما 25 % من المصريين وزنهم طبيعى، وقالت إن مبادرات الإصلاح الصحى نظمت حملات للتوعية بنمط الحياة الصحى وكذلك علاج سوء التغذية عن الأطفال.

وتابعت: "يلعب الرائدات الريفيات دورا مهما فى تحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية للوقاية من مشاكل سوء التغذية بالنسبة للأطفال وكذلك مشاكل السمنه والإصابة بالأورام بالنسبة للأمهات وقالت أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى الانفاق على شراء الالبان الصناعية وكذلك الاصابة بالأمراض غير المعدية.

وبحسب إحصاءات المسح الصحى السكانى لمصر لعام 2015 فإن الأطفال الذين يرضعون طبيعيا عند 4 شهور يمثلون 13 % بينما الذين يرضعون طبيعيا وأقل من 6 شهور يمثلون 40 % من الاطفال المولودة بينما الاطفال الأقل من 5 سنوات ويعانون من السمنة يمثلون 16 % بينما الأطفال من سن 5 سنوات الى 19 سنة ويعانون من زيادة الوزن يمثلون 36 % من المواليد سنوياً.