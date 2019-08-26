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البابا تواضروس يعزى كهنة عزبة النخل فى وفاة القس إبرام داوود متأثرًا بمرضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعزاء لمجمع كهنة كنائس عزبة النخل فى وفاة القس إبرآم إدوارد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بعزبة النخل.

 

وذكر البابا تواضروس في بيانه: نلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، ونطلب لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين"

 

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كان القس قد توفي بعد فترة مرض قصيرة إذ كلن يخدم ككاهن  لكنيسة السيدة  العذراء والقديس أثناسيوس، بعزبة النخل بالقاهرة، وقضى في الخدمة الكهنوتية ست سنوات فقط.

ولد الأب المتوفي فى 18 يوليو 1971، وسيم كاهنًا يوم 22 يونيو 2013، تولى خدمة إخوة الرب بكنيسته، واهتم بها اهتمامًا كبيرا.

 

 

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